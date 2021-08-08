Tokyo Olimpiyatları, Türkiye'nin en çok madalya kazandığı olimpiyatlar oldu

2020 Tokyo Olimpiyatları, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde, 13 madalya ile en çok madalya kazandığı oyunlar oldu. Milli sporcular en çok madalyayı, dört madalya ile karatede kazandı.

Tokyo 2020, Türkiye’nin en çok madalya kazandığı olimpiyat oyunları oldu. Erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş’ın kazandığı bronz madalya, kayıtlara; Türkiye’nin Tokyo’da kazandığı 13. madalya olarak geçti. Böylece Türkiye, 1948 Olimpiyatları’nda kaydettiği 12 madalyalı başarıyı geçti.

Milli sporcular Tokyo’da, altı farklı branşta iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz madalya elde etti.

Karate, bir gümüş ve üç bronz madalya ile rekorun kırılmasında önemli rol oynadı. Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez yer alan karate, Türkiye’ye Tokyo 2020’de en fazla madalya getiren branş oldu. Karateyi üç madalya ile güreş izledi. (ANKA)