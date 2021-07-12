"Tokyo Olimpiyatları'nda sadece Covid-19'a değil, doğal afetlere de dikkat edilmesi gerekiyor"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19), Tokyo Olimpiyatları'ndaki tek risk unsuru değil. Doğal afetlerin de organizatörlerin dikkate alması gereken ölümcül ve ön görüleyemeyen tehditler arasında olduğu belirtildi.

Düzenli olarak depremler ve tayfunlar yaşayan eden Japonya'da uzmanlar, Olimpiyatlar gibi büyük bir etkinlik için doğal afet hazırlıklarının, pandemi nedeniyle geri planda kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

AFP'ye verdiği demeçte, afet riski araştırmaları uzmanı Hirotada Hirose "Organizatörler için enfeksiyon önlemleri acil bir zorluktur. Ancak Japonya'nın ev sahipliğindeki olimpiyatlar için deprem riskleri de unutulmamalıdır" dedi.

Çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapan ülkede, mayıs ve ekim ayları arasında düzenli olarak tayfunlar gerçekleşiyor.

Organizatörler ayrıntı vermeyi reddetmelerine rağmen, çeşitli doğal afetler için "seyircilerin ve ilgili kişilerin güvenliğine öncelik veren" acil durum planları olduğunu söyledi.

2019'da Rugby Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Japonya'da, yüzden fazla kişinin ölümüne neden olan Hagibis Tayfunu nedeniyle üç bilardo maçı iptal edilmişti.