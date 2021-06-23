Tokyo Olimpiyatları'nda içki tüketimi yasaklandı

Tokyo Olimpiyatları organizatörleri, Tokyo'da Koronavirüs kapsamında süren alkol kısıtlamaları karşısında Olimpiyatlar'da içki tüketimine izin verileceği tepki çekti. Olimpiyat organizatörleri, Koronavirüs önemlerine dikkati çekerek kararlarından dönmek zorunda kaldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Tokyo Olimpiyatları'nı izleyebilecek kişilerin alanda içki içebilmesine izin verileceğine dair çıkan haberlerin ardından karardan vazgeçildi. Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimato, kararın Koronavirüs pandemisi sırasında "güvenli ve korunaklı" bir ortam sağlamak amacıyla alındığını söyledi.

İçki içilmesine izin verileceğine ilişkin haberler, Koronavirüs kapsamında içki içmenin kısıtlı olduğu Tokyo için tepki çekmişti. Tokyo'da şu an Koronavirüs nedeniyle uygulanan OHAL kalksa da, bir mekânda en fazla iki kişi, 90 dakika süreyle oturup içki içebiliyor.

Tokyo Tıp Derneği'nden Haruo Ozaki, Olimpiyatlar'da içkiye izin verilmesi gündeme geldiğinde "Restoran işletmecilerine bu kadar uzun zamandır bir yük yüklemişken Olimpiyatlar bir istisna mı?" demişti.