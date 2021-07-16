Tokyo Olimpiyatları'na katılan Ugandalı sporcu, Japonya'da kayıplara karıştı

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Japonya'ya giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun kaybolduğu bildirildi.

Kyodo haber ajansına göre, gelecek hafta başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi Japonya'nın batısında hazırlıklarını sürdüren 20 yaşındaki Ugandalı halterci kayıplara karıştı.

Izumisano kentinden yapılan açıklamada da, "Şehrin ev sahibi şehir olarak kabul ettiği Uganda heyetinin bir üyesi kayboldu ve ulaşılamıyor. Belediye, şahsı aramak için her türlü çabayı gösteriyor. Durumu polise bildirdik" ifadelerine yer verildi.

Ssekitoleko'nun en son gece yarısından kısa bir süre sonra otelde başka bir sporcu tarafından görüldüğü, kaybolduktan sonra ise alarm verildiği öğrenildi.

Sporcunun kaybolduğunu yeni tip Koronavirüs testi (Covid-19) için örnek almaya gelen şehir yetkilileri fark ederken, polis Ssekitoleko'nun nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

Ülkeye 19 Haziran'da gelen Ugandalı sporculardan ikisinin Covid-19 testi daha önce pozitif çıkmıştı.