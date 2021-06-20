Tokyo Olimpiyat Oyunlarına gelen sporcular arasında ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Uganda olimpiyat takımından bir atletin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Beş hafta içinde başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına gelen sporcular arasında tespit edilen ilk vakanın Japonya'ya girişi yasaklandı.

The Guardian'a göre, Tokyo'nun Narita Havaalanı'na gelen sporcuların tümü iki doz AstraZeneca aşılarını oldu, ancak bir Ugandalı atletin Covid-19 enfeksiyonu taşıdığı öğrenildi. Kimliği belirlenemeyen sporcu, hükümet tarafından karantinaya alındı.

Eleştirmenler, pandeminin ortasında olimpiyatların düzenlemesinin tehlikeli olduğunu belirtti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve organizatörler Tokyo Olimpiyat Oyunlarının güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda ısrar ediyor.

Japonya'da denizaşırı gelenler için iki haftalık karantina zorunlu kılınıyor, ancak olimpiyat sporcuları aynı sınır kontrollerine tabi değil. Nüfusun yaklaşık %6'sı çift doz aşılanarak, gelişmiş ülkeler arasında en az aşılama oranına sahip Japonya, turizmi canlandırmak için olimpiyatlara güveniyor.