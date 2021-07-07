Tokyo'nun yeni gözdesi 3 boyutlu dev bir kedi

T24 Dış Haberler

Japonya'da reklam panoları arasında dikkat çeken LED ekran üzerindeki 3 boyutlu kedi, şehirdekilerin yeni göz bebeklerinden biri olmaya başladı.

Reklamların arasında gösterilen kavisli dev LED ekran üzerindeki kedi, başkent Tokyo'nun en yoğun demir yolu istasyonlarından birine bakıyor. Sokak, kedinin "miyav" sesleri ile yankılanıyor.

Sabah 7'den sabah 1'e kadar ekranda görülebilen kedi günün saatlerine de uyum sağlıyor. İlk yayın başladığında kedinin uyandığı görülüyor, akşamüstü ayakta duruyor ve sokaktakilere miyavlıyor, akşamları ise uzanıyor ve kafasını patilerinin üzerine koyuyor.

"Shinjuku Kedisi" 12 Temmuz'a kadar resmen yayına başlamasa da geçen aydan bu yana test yayınları yapılıyor.

Tokyo'da olmayanlar için projenin arkasındaki şirketlerden Cross Space, tabelayı internet üzerinden canlı yayınlıyor.