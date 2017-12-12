Tokyo metrosunda hamile kadınlar için yeni uygulama

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Kalabalıklığıyla bilinen Tokyo metrosunda oturacak bir yer bulmak için mücadele veren hamile kadınlara yeni bir çözüm bulundu.

Yeni geliştirilen bir uygulama hamile kadınların yakınlarında bulunan ve kendi koltuklarından vazgeçmeye istekli yolcularla bağlantı kurmalarını sağlıyor.

Bu hafta metropolde denenen dijital eşleşme uygulaması ile özellikle Japonya’da yaygın olan iki sorunun üstesinden gelmesi planlanıyor: yolcuların telefonlarına konsantre olması ve konuşmanın hoşnutsuzluk ile karşılanması.

Hizmet, hamile bir kadının koltuk istediğinde mesaj gönderebilmesini sağlıyor. Uygulama daha sonra, koltuğundan vazgeçmeye hazır olduklarını söyleyen önceden kayıtlı kullanıcıları arıyor.

Bir eşleşme olduğunda, hamile kadın akıllı telefon ekranında eşinin bulunduğu yeri gösteren bir koltuk haritası görüyor.

Yer değişikliği, kullanıcılar birbirine kişisel bilgilerini vermeden yapılabiliyor.

Dai Nippon Printing (DNP), uygulamayı bu hafta Tokyo Metrosundaki ana metro hatlarından birinde test ediyor. Bir basım ve bilişimci grubu olan DNP\'nin sözcüsü, \"Bu, Japonya\'ya özgü olabilir, ancak bazı insanlar koltuğa ihtiyacı olan biriyle konuşmaktan çekiniyorlar. Durumdan faydalanmaya çalışıyoruz\" dedi.

Hizmetin ne zaman başlayacağı henüz kararlaştırılmadı ancak şirket ayrıca yaşlılara ve engellilere yardım edebilmeyi umuyor.

Japonya dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip ve yetkililer insanları daha fazla çocuğa sahip olmaya teşvik etmek için çeşitli politikalar deniyor.

Kamu görevlileri, hamile kadınlara yuvarlak pembe bir \"Annelik Markası\" etiketini dağıtıyor ve çevredekileri düşünceli olmaya teşvik ediyor.

Ancak bazı kadınlar, aşırı derecede ısrarcı görünmekten veya doğurganlık tedavisine katılan insanlara duyarsız görünebileceklerinden korkarak etiketi göstermekte tereddüt ediyor.