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Kültür-Sanat

Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

Özel jüri ödülü de "Crater" filminin yönetmenleri Silvia Luzi ve Luca Bellino’ya verildi

03 Kasım 2017 15:58

30. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödülü "Buğday" filmiyle Semih Kaplanoğlu kazandı.

Roppongi Ex Theater'da düzenlenen festivalin kapanış töreninde ödüller sahiplerini buldu. Kaplanoğlu'nun Buğday filmi 15 film arasından seçilerek büyük ödülün sahibi oldu.

Yönetmen Kaplanoğlu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, filmin yapımının 5 yıl sürdüğünü belirterek, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Kaplanoğlu, "Her yaşadığımız an dünyada bir zarara sebep oluyor. Aşırı tüketim, aşırı kapitalizm... Lütfen hayatımıza ve insanlığa değer verelim. Nereden gelip nereye doğru gittiğimizi kavrayalım ve anlayalım. Ben bir yönetmen olarak toprağa, tohumlara, yaradılışa saygı olarak bu filmi yapmaya çalıştım. Allah bana bu filmi yapmayı nasip etti. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

En iyi senaryo ödülünün "Euthanizer" filmine verildiği festivalde, izleyici ödülünün sahibi ise Japon "Tremble All You Want" adlı film oldu.

En iyi sanatsal katkı ödülü "The Looming Storm" filminin yönetmeni Dong Yue’ye giderken, en iyi erkek oyuncu ödülünü "The Looming Storm" filmindeki performansıyla Duan Yihong, en iyi kadın oyuncu ödülünü "Maryline" filmindeki rolüyle Adeline D’hermy aldı.

Özel jüri ödülü de "Crater" filminin yönetmenleri Silvia Luzi ve Luca Bellino’ya verildi.

Festivalde "Asya’nın Geleceği" kategorisinde ise Akia Fujimoto’nun yönettiği ve Myanmarlı mültecileri anlatan "Passage of Life" filmi ödülün sahibi oldu.

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Semih KaplanoğluTokyoBuğday

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