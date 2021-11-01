Tokyo'da Joker kılığındaki saldırgan trende 17 yolcuyu yaraladı: 'Cadılar Bayramı şakası zannettik'

Tokyo'da Cadılar Bayramı'nda Joker kostümüyle trene binen 24 yaşındaki bir kişi, yolculara saldırdı. Japonya medyası, polisin 17 kişiyi yaralayan saldırganı yakaladığını bildirdi. Japon Yomiuri gazetesine konuşan bir görgü tanığı ise saldırıyı başta Cadılar Bayramı şakası zannettiğini söyledi.
01 Kasım 2021 16:56
Tokyo'da Cadılar Bayramı'nda Joker kostümüyle trene binen 24 yaşındaki bir kişi, yolculara saldırdı.
Japonya medyası, polisin 17 kişiyi yaralayan saldırganı yakaladığını bildirdi.
Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu, yaşlı bir erkeğin bilincini kaybettiği belirtiliyor.
Yine Japonya medyasına göre, polise Haziran ayından beri birisini öldürmek istediğini söyleyen erkek saldırgan, suçu idama mahkum edilmek için işledi.
Görgü tanıkları; yeşil gömlek ve mor takım elbise giyen saldırganın, şeffaf bir sıvı püskürttüğü vagonu ateşe verdiğini söyledi.
Sosyal medyada yayılan video kaydında, yolcuların saldırgandan kaçarken, hareket halindeki trenin vagonları arasından zar zor geçtikleri, trenin acil durum freni yapması sonrası camlardan dışarı atladıkları görülüyor.