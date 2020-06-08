Tokyo'da gece hayatına Covid-19 önlemleri: 'Kiralık arkadaş kulüpleri'nde düzenli test yapılacak

Tokyo'da yetkililer gece hayatında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin alınması için harekete geçti. Tokyo'da bulunan "kiralık sohbet arkadaşı kulüpleri" (host club) çalışanlarının tamamına düzenli Covid-19 testi yapılması planlanıyor.

The Guardian'ın haberine göre, Japonya'nın Tokyo kentinde pazar günü 14 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların 6'sı gece kulüplerinde çalışan ve müşterilerle yakın temas halinde olan kişilerde görüldü. Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Gece hayatı eğlence sektöründe çalışanların virüse yakalanmaması ve bulaştırmaması için çalışıyoruz" dedi.

Tokyo'da cumartesi günü tespit edilen 26 vakanın 10'dan fazlası ise aynı "kiralık arkadaş kulübü"nde çalışan erkeklerden oluşuyordu.

Tokyo'daki kiralık arkadaş kulüplerinde kadınlar erkek personelle sohbet edip bir şeyler yiyip içmek için para ödüyor.

Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, gece hayatına Covid-19 düzenlemeleri getirileceğini söyledi. Bar ve kiralık arkadaş kulübü gibi mekanlarda çalışanlara düzenli Covid-19 testi yapılması öngörülüyor.

Gece kulüplerinde de düzenli havalandırma, dezenfektan ikramı ve girişte ateş kontrolü gibi önlemler alınınyor. Personel yüzlerinde maskeyle çalışıyor.

Japonya genelinde pazar günü toplam 36 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.