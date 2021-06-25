Tokyo'da "delta varyantı" paniği!

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Olimpiyat Oyunları için Tokyo'ya gelen Uganda ekibinde Covid-19 delta varyantı görüldüğünü doğruladı.

2020'de pandemi nedeniyle tarihte bir ilk olarak ertelenen Olimpiyatlar, Japonya'daki halk ve tıp uzmanlarının önemli muhalefetine rağmen 23 Temmuz'da başlayacak.

Ev sahibi şehirde uzmanlar, oyunları güvenli bir şekilde sürdürmek için günlük vaka oranının 100'ün altında olması gerektiğini söylerken, Tokyo'da 23 Haziran'da 619 yeni vaka bildirdi ve son yedi günün ortalaması günde 423 yeni vaka olarak öne çıktı.

Delta paniği

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Uganda Olimpiyat ekibinin bir üyesinin Delta varyantına sahip olduğunu söyledi.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.