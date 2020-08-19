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Dünya

Tokyo'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 100'ü aştı

Ölenlerin yaş aralığının 50-90 arasında değiştiği belirtildi

19 Ağustos 2020 14:55

Ağustos ayı ile birlikte kavurucu sıcaklardan etkilenen Japonya'nın başkenti Tokyo'da tablo ağırlaşıyor. 

Tokyo yerel hükümeti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son 4 günde 24 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Sıcağa bağlı şikayetler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e ulaştı.

Ölenlerin yaş aralığının 50 ila 90 arasında değiştiği belirtilirken, hayatını kaybeden  22 kişinin kapalı alanda öldüğü bildirildi.

41.1 derecelik rekor sıcaklık kaydedilmişti

17 Ağustos tarihinde 41.1 derecelik rekor sıcaklığın kaydedildiği Japonya'da uzmanlar vatandaşlara açık alanlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalarını ve bol su tüketmeleri öneriyor. 

Ülkenin büyük bölümünde 35 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları günlük hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

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