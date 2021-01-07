Tokyo'da artan Koronavirüs vakaları nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da hızla artan Koronavirüs vakaları nedeniyle bir ay sürecek bir olağanüstü hâl ilan edildi. Tokyo'da günlük vaka sayısı 7 bini görmüştü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan Koronavirüs vakalarına karşı önlem alındı. Hükûmet Tokyo ve çevresinde 8 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar olağanüstü hâl uygulanacağını söyledi.

Kısıtlamalar özellikle barlar ve restoranların çevresinde yoğunlaşacak ve Nisan ayında ülke çapında uygulanan olağanüstü hâlden daha hafif olacak.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga "Durum ülke çapında endişe verici olmaya başladı" dedi ve ülke genelinde de gerekirse önlemlerin artacağına işaret etti.