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Tokyo Büyükelçisi Mercan'ın acı günü

ESKİŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın babası, TCDD Eskişehir Hastanesi'nin eski Başhekimi Dr

04 Eylül 2018 13:20

ESKİŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan\'ın babası, TCDD Eskişehir Hastanesi\'nin eski Başhekimi Dr. Nafiz Mercan (87) hayatını kaybetti. 
AK Parti\'den 22\'nci ve 23\'üncü dönem Eskişehir miletvekili olan Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan\'ın babası Dr. Nafiz Mercan için bugün öğle vakti Eskişehir\'in Vişnelik Mahallesi\'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii\'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün de katılması bekleniyor. Nafiz Mercan\'ın cenazesi, daha sonra Uşak Karahallı\'ya götürülerek, burada toprağa verilecek.

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