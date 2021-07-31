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Spor

Tokyo 2020 | Simone Biles, bireysel yarışmalarda yok

31 Temmuz 2021 10:34

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yarın yapılacak yarışlarda da yer almayacak.

Başta ünlü sporcular olmak üzere dünyanın her yerinden destek mesajları alan Biles, 2020 Tokyo'da yarın düzenlenecek bireysel cimnastik yarışlarına çıkmama kararı aldı.

Dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumundaki Biles, atlama masası ve asimetrik bar yarışlarında da bulunmayacak.

 

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