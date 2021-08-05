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Spor

Tokyo 2020| Rüya Takım, ilk finalist oldu

05 Ağustos 2021 10:06

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ABD, Avustralya'yı 97-78 yenerek ilk finalist oldu. ABD'de Kevin Durant 23 sayıyla oynadı. 

Saitama Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyreği Avustralya 24-18, devreyi de 45-42 önde kapattı. İkinci yarı oyuna tamamen ağırlığını koyan NBA yıldızlarından oluşan ABD, 3. çeyreği 74-55 önde tamamladı. Son çeyrekte farkı koruyan ABD, maçı 97-78 kazanarak finale çıktı.

Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 4. kez finale yükseldi. ABD'nin finaldeki rakibi Fransa-Slovenya maçının galibi olacak. Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Maçın en skorer ismi ABD adına 23 sayı atan Kevin Durant oldu. Avustralya'da ise Patty Mills'in 15 sayısı farklı yenilgiyi önleyemedi.

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