Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları: Yeni spor dalları neler, Türkiye kaç sporcuyla temsil ediliyor?

Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni bugün TSİ 14.00'te yapılacak. 5 Eylül'e kadar sürecek oyunlar, Japonya'da artan Covid-19 vakalarının gölgesinde yapılıyor.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcular ile Japon halkının koronavirüse karşı korunması için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, "Güvenli bir turnuva düzenleyemeyecek olsak burada olmazdık" sözleriyle soru işaretlerine son vermek istese de, oyunlara akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısının 154'e yükseldiği biliniyor.

Koronavirüse yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde kalan bir sporcu ile bir komite yetkilisi, bir medya mensubu, dört sözleşmeli çalışan ve bir resmi yetkili de bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

2020 Paralimpik Oyunları, 2020 Olimpiyat Oyunları gibi bir yıl gecikmeli yapılıyor.

Covid-19 salgını, oyunları bir yıl ötelediği gibi, izleyici kitlesinin de katılımını engelldi.

Organizatörler her şeye rağmen yüksek profilli bir turnuva gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapıyor.

Tokyo, Paralimpik Oyunları'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk şehir olacak. İlk olarak 1964'te, 21 ülkeden 375 sporcunun 9 dalda yarıştığı oyunları Tokyo ağırlamıştı.

Bu sefer 162 Paralimpik takımdan 4 bin 400 atlet, 539 madalya için 22 dalda yarışacak. Yani turnuvanın ölçeği bu sefer oldukça büyük.

Sporcular, geride kalan 18 ayın çalkantılı olaylarını geride bırakarak dünyaya Paralimpik oyunlarının ihtişamını gösterme niyetinde.

Turnuva, bugün TSİ 14.00'te yapılacak açılış töreni ile start alacak. İlk madalyalar, yarın (Çarşamba) sahiplerini bulacak.

Yeni spor dalları

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda, 2016'daki Rio Oyunları'nda olmayan iki yeni dalda sporcular yarışacak: Para-badminton ve Para-tekvando.

Bu iki dalda sırasıyla 14 ve 6 madalya verilecek.

Para-sailing (deniz paraşütü) ve 7'li futbol branşları ise bu yıl düzenlenmeyecek.

4 branşta ise Rio oyunlarına göre daha çok madalya verilecek. Bunlar, kano, atıcılık, masa tenisi ve tekerlekli sandalye eskrimleri.

Öte yandan en çok sporcu sayısına sahip paralimpik atletizm ve paralimpik yüzme branşlarında beş yıl öncesine göre daha az müsabaka gerçekleşecek.

İki dalda da yeni karışık bayrak yarışları yer alacak. Atletizmde, ilk etapta görme engelli koşucu, ikinci etapta ampüte koşucu, üçüncü etapta serebral palsili bir koşucu, son etapta ise tekerlekli sandalyeli bir sporcunun olduğu bayrak yarışı yer alacak.

Yüzmede, S14 (öğrenme güçlüğü çeken sporcular) için bir 4x100 metre yarışı da programa eklendi.

Türkiye takımı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye için yarışacak 87 sporcu ve branşları ise şöyle:

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57):

Atıcılık:

Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan.

Badminton:

Zehra Bağlar, Emine Seçkin.

Halter:

Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar.

Okçuluk:

Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun.

Tekerlekli sandalye tenis:

Fatma Büşra Ün.

Tekerlekli sandalye eskrim:

Hakan Akkaya.

Yüzme:

Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu.

Tekerlekli sandalye basketbol:

Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy.

Masa tenisi:

Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan.

Atletizm:

Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün

Görme Engelliler Spor Federasyonu (21):

Golbol Kadın Takımı:

Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler,

Golbol Erkek Takımı:

Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara

Judo:

Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi

Atletizm:

Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu

Para tekvando (6):

Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm (3):

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın