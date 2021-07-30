Tokyo 2020 | Milli boksör Busenaz Sürmeneli, olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.

Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

Busenaz ile Borgohain'in yarı final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak.

13 yıl sonra ilk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında Busenaz Sürmeneli'nin kadınlar 69 kiloda yarı finale yükselmesiyle Türk boksu 13 yıllık olimpiyat madalyası hasretine son verdi.

Son olarak Türkiye'ye boksta 2008 yılında Pekin'de olimpiyat madalyasını 57 kiloda Yakup Kılıç getirmişti. Yakup Kılıç, 2008 Pekin'de bronz madalya elde etmişti. 2012 Londra ve 2016 Rio'da ise Türk boksörler madalyanın uzağında kaldı.

Tam 13 yıl sonra boksta ilk olimpiyat madalyası sevincini Türkiye'ye Busenaz Sürmeneli yaşattı. Busenaz, bronz madalyayı garantilerken altın madalya için mücadelesine devam edecek.

Busenaz Sürmeneli'nin dışında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ile kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da madalyaya bir galibiyet uzakta bulunuyor. İki boksör de çeyrek final müsabakalarını kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek. Boksa bir başka Türk sporcu Esra Yıldız ise kadınlar 60 kiloda madalya mücadelesine bugün son 16 turundan başlayacak.

Boksta altın madalya yok

Boks branşında Türkiye, olimpiyat tarihinde hiç altın madalya elde edemedi.

Türk boksörler, 2020 Tokyo'da altın madalya kazanması durumunda bir kez daha tarihe geçecek.

Öte yandan kadınlarda da Busenaz Sürmeneli tarihe geçti. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olarak da tarihe geçmenin gururunu yaşadı.

Türk boksunun 2020 Tokyo öncesi olimpiyat tarihinde 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

"O inanç, yürek, kapasite Türk kadınında her zaman vardır"

Karşılaşma sonrasında açıklamalar yapan Busenaz Sürmeneli, çok mutlu olduğunu belirterek, "Tarihe geçtik. İnşallah bizim gibi nice kardeşlerimiz de olimpiyat madalyaları kazanır. Türkiye'me, kulübüm Trabzonspor'uma selam olsun. Trabzonspor'a ilk olimpiyat madalyası gidiyor. Bunun da ayrı bir gururu var." dedi.

Tam performansını henüz ringe yansıtmadığını anlatan 23 yaşındaki sporcu, "İlerleyen maçlar daha zor olacak. Açıkçası kendimi o maçlara sakladım. İnşallah daha güzel olacak. Türk halkına çok selam söylüyorum, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bana dua etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karılaşmasının TSİ 06.00'da oynandığını hatırlatan Busenaz, "Milyonlarca kişi sizin için alarm kuruyor ve maçınızı izliyor. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Annemler, babamlar efsane boksörlerin maçlarını izlemek için sabah saatlerine alarm kurarmış. Düşünsenize şimdi aynısı benim başıma geliyor. Çok mutlu ve gururluyum. 13 senedir gecemi gündüzüme katarak ben bu madalya için hazırlanıyorum. O inanç, yürek, kapasite Türk kadınında her zaman vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ringe çıktığı zaman yaptığı dansın hikayesini de anlatan Busenaz Sürmeneli, "Aslında ben bu dansı ringde rakibim karşısında yapmak istiyordum. Ancak hocam 'sakın bunu maçta yapma, rakibine yakalanır düşersin' dedi. Rakibe hiç yanaşmadan yapıyorum bu dansı. Bana özel bir sevinç ve hareket olsun istiyorum. Böyle imza bir hareket yapıyorum." diye konuştu.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise yaptığı açıklamada, "Biz bir tarih yazdık. Bronz madalyayı garantiledik ama altın madalyayla noktayı koymak istiyoruz. Busenaz bir model oldu. İnşallah alttan daha da nice sporcular gelir ve bu bir başlangıç olur." yorumunda bulundu.