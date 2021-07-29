Tokyo 2020 | Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı.

25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun Tayland'lı Jutamas Jitpong ile karşılaşacağı çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak.