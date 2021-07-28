Tokyo 2020 | Madalya sıralamasında zirve Japonya'nın

Tokyo 2020'nin beşinci gününde Japonya madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günü tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.
Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun beşinci gün mücadelesinin ardından Japonya 13 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.
Çin 12 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, ABD 11 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla beşinci günü üçüncü sırada tamamladı.
Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 54. sırada bulunuyor.