Tokyo 2020 için halterde Türkiye'nin kotası düşürüldü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takımın halterdeki kotası 3'ten 2'ye düşürüldü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Halter Federasyonu'na gönderilen yazıda 2012 dönemine ait ceza nedeniyle erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığı bildirildi.

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığına seçilen Hasan Akkuş’un, dopingle mücadeleyi sekteye uğratıp, belge saklamak ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak suçlamasıyla görevinden ayrılması istenmişti.

Hasan Akkuş, “Türkiye zarar görmesin diye bir süreliğine istifa ettim” açıklaması yapmıştı. Ancak son dönemlerde eski sporculardan ikisinin de biyolojik pasaportlarında problem çıkmasının ardından sayı 15’in üzerine çıkınca Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Türkiye Halter Federasyonu’na resmi bir yazı göndererek erkek sporculardan birinin kotasının geri alındığını bildirdi. Federasyon bu gelişme üzerine daha formda olan Muhammed Furkan Özbek’in yerine, Ferdi Hardal’ı milli takım kadrosundan çıkardığını IOC’ye bildirdi. Böylece Türkiye’nin halterde kotası erkeklerde 1, kadınlarda 1 oldu.