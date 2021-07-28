Tokyo 2020 | Futbolda grup maçları tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkeklerde futbol mücadelesinde grup maçları tamamlandı.

Şu ana kadar oynanan mücadelelerin ardından futbolda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Fransa-Japonya: 0-4

Güney Afrika-Meksika: 0-3

B Grubu

Romanya-Yeni Zelanda: 0-0

Güney Kore-Honduras: 6-0

C Grubu

Avustralya-Mısır: 0-2

İspanya-Arjantin: 1-1

D Grubu

Almanya-Fildişi Sahili: 1-1

Suudi Arabistan-Brezilya: 1-3

Grup maçlarının ardından İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Mısır, Güney Kore ve Meksika çeyrek finale yükseldi.

C Grubu'nda yer alan Mısır, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı.