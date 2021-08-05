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Spor

Tokyo 2020 | Erkekler 200 metre yarışını Kanadalı Andre de Grasse kazandı

05 Ağustos 2021 09:45

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 200 metre yarışında altın madalyayı Kanadalı Andre de Grasse kazandı.

Erkekler 200 metrede yapılan final yarışını bu kategoride Rio 2016'da gümüş madalya alan Andre de Grasse 19.62'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi ve altın madalyaya ulaştı. De Grasse, Tokyo 2020'de 100 metre yarışında da üçüncü olarak bronz madalya almıştı.

19.68'lik dereceyle ikinci olan ABD'li Kenneth Bednarek gümüş, 19.74'lük derecesiyle aynı ülkeden Noah Lyles bronz madalya elde etti.

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