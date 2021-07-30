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Spor

Tokyo 2020'de vaka sayısı 220'ye yükseldi

30 Temmuz 2021 09:44

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.

 
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