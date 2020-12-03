Tokyo 2020'de test protokolü belli oldu

Olimpiyat Oyunları için Japon hükûmetinin çalışmaları sürüyor. Temmuz ayında düzenlenecek organizasyonda sporculara uygulanacak test protokolü belli oldu.

Tokyo 2020 pandeminin gölgesinde Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Aşı haberlerine rağmen en kötü senaryoya yönelik hazırlık yapan Japon yetkililer, sporculara uygulanacak protokolü açıkladı.

Sporcular Tokyo'ya uçmadan 3 gün önce teste girecek ve Japonya'da her 4-5 günde bir virüs taramasından geçecek.

Yapılan açıklamada, "İlk hedefimiz sporcular ve teknik heyetleri Tokyo'ya geldikleri ilk andan itibaren testler ile kontrol altında tutmak. Planladığımız sağlık protokolü sayesinde katılımcılar Japonya'da ayrılana kadar tedbirler üst seviyede olacak." denildi.

Japonya'daki önlemler gereğince yurt dışından ülke giriş yapan kişiler 2 hafta karantinada kalmak zorunda. Ancak Tokyo 2020 katılımcıları için bu kural esnetilecek.

Açıklamada, "Aşı haberlerine rağmen şu an elimizde somut bir gelişme yok. Bu yüzden hazırlıklarımızı mevcut duruma göre yapıyoruz. Sporcuların Olimpyiat Köyü'nde en rahat ve en sağlıklı şekilde kalması önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Pandemi nedeniyle 2020 yazından 2021'e ertelenen organizasyon, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.