Tokyo 2020'de tarihe geçtiler: Ağabey-kardeşten altın madalya!

Judo kadınlar 52 kilo ve erkekler 66 kiloda mücadele eden Uta Abe ile Hifumi Abe, aynı gün sırayla altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci günü tarihi anlara sahne oldu. Judoda dağıtılan altın madalyalar Japon ağabey-kardeşe gitti.

Erkekler 66 kiloda Hifumi Abe ile kadınlar 52 kiloda kardeşi Uta Abe altın madalyanın sahibi oldular. İki kardeş Olimpiyat tarihinde herhangi bir bireysel sporda aynı gün altın madalya kazanan ilk sporcular oldu.

Hifumi finalden sonra, "Bu altın madalyada o kadar çok şey var ki... Ben sadece 23 yaşında olabilirim ama bu altın madalya o 23 yılın tamamını barındırıyor ve bunun ağırlığını hissediyorum" dedi.