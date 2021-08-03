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Spor

Tokyo 2020| Madalya sıralamasında Çin liderliğini sürdürürken, Türkiye 44. sıraya yükseldi

03 Ağustos 2021 09:07

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 10. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye ise 44. sırada kendine sırlamada yer buldu.

Oyunlarda 10. günün ardından 29 altın, 17 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 62 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ADB, 22 altın, 25 gümüş ve 17 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 17 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla genel sıralamada 44. basamakta yer buldu.

Tokyo 2020'de 10. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

    Ülke                                                Altın   Gümüş    Bronz   Toplam
1. Çin                                                   29       17           16          62
2. ABD                                                 22       25           17          64
3. Japonya                                         17        6             10          33
4. Avustralya                                      14        4             15          33
5. Rusya Olimpiyat Komitesi           12       21            17         50
6. Büyük Britanya                              11       12            12         35
7. Fransa                                             6         10            7           23
8. Almanya                                         6          6             11          23
9. Güney Kore                                    6          4              9           19
10. Hollanda                                      5          7              6           18
44. Türkiye                                         1           -              4            5

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