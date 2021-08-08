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Spor

Tokyo 2020 | ABD Kadın Basketbol Takımı, üst üste 7. kez olimpiyat şampiyonu

08 Ağustos 2021 08:13

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'n kadın basketbolunda ABD, altın madalya kazandı.

Saitama Super Arena'daki finalde ABD ile ev sahibi Japonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 50-39 önde tamamlayan ABD, karşılaşmayı da 90-75 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD, kadın basketbolunda tarihindeki 9. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Üst üste 7. kez finale kalan ABD bunların tamamında altın madalya alma başarısı gösterdi.

Gümüş madalya alan ev sahibi Japonya ise, tarihinde ilk kez kadın basketbolunda olimpiyatlarda madalya sevinci yaşadı.

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