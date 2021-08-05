Tokyo 2020 | 20 kilometre yürüyüşte milli sporcular dereceye giremedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde Şahin Şenoduncu 34., Abdülselam İmuk yarışı 48. tamamladı. Salih Korkmaz ise sakatlık nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Bu kategoride mücadele eden milli sporculardan Şahin Şenoduncu 34. olurken, Abdülselam İmuk yarışı 48. tamamladı. Salih Korkmaz ise sakatlık yaşadığı için bitişi göremeden yarışı yarıda bıraktı.

Parkuru 1 saat 21 dakika 5 saniyede tamamlayan İtalyan atlet Massimo Stano altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı 1.21.14'lük derecesiyle Japon Koki Ikeda alırken vatandaşı Toshikazu Yamanishi 1.21.28'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.