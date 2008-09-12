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Tokuş'a yakalama emri

Manken Zeynep Tokuş'a, eşi ile birbirlerini karşılıklı darp ettikleri iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında "yakalama emri" çıkartıldı

12 Eylül 2008 03:00

İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur-sanıklar Ahmet Alparslan Nuhoğlu ile Zeynep Tokuş Nuhoğlu katılmadı.

Duruşmada, Zeynep Tokuş Nuhoğlu için daha önce çıkartılan "zorla getirme" yazısına cevap verildiğini belirten hakim, cevapta, sanığın adresine defalarca gidilmesine rağmen bulunamadığının bildirildiğini kaydetti.

Hakim, tüm aramalara rağmen bulunamayan ve savunması alınamayan manken Nuhoğlu hakkında, savunması alındığında serbest bırakılmak üzere "yakalama emri" çıkarılmasına hükmetti. Duruşma, Zeynep Tokuş Nuhoğlu'nun ifadesinin alınması amacıyla ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, taraflar hakkında, birbirlerini darp ettikleri gerekçesiyle, "eşe karşı etkili eylem" suçundan 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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