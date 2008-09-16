Toksinlere karşı: Lahana, soğan ve sarımsak

Her şeyi yiyin, sağlıklı kalın



O halde sorununuz vücudunuzdaki toksik maddeler olabilir. Özellikle şehir yaşamında maruz kalınan stres, hızlı tempo, kirli hava, içilen sigara, eksik beslenme vücutta serbest radikal adı verilen toksik maddelerin oluşumunu hızlandırıyor.Normalde vücudumuzun kendini temizleyen bir mekanizması var. Ancak aşırı yüklenmeler durumunda bu mekanizma yeterince verimli olamıyor ve vücutta biriken maddeler bağışıklığı zayıflatıyor.Oysa ki vücudunuzu doğru besinlerle destekleyerek hem zinde olabilir hem de hastalıklardan korunabilirsiniz. Radikal gazetesinin haberinde, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman Diyetisyeni Dr. Esra Güneş, bu durumda vücudu destekleyen A, E, C vitaminleriyle çinko, demir ve magnezyumdan zengin besinler tüketilmesini öneriyor. Lahanagiller grubundan olan beyaz, kırmızı lahana, brüksel lahanası, soğan ve sarımsak tam da bu işe yarıyor. Başıklık sistemi ve doku onarımı için gerekli olan çinko kurubaklagiller, tahıl, yumurta ve yeşil sebzelerde, balıkta bulunuyor.Vitamin eksikliğinde organlarda hasar oluşabiliyor. Örneğin yeterince A vitamini alınmazsa gözlerde bozulmalar, cilt yüzeyinde ve bağışıklık sisteminde sorunlar olur. Bağışıklık sisteminin zarar görmesi, kanser, tüberküloz, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların nedeni.Güneşe yeterince çıkılmadığında D vitamini alınmaz ki bu da kemik dokusunda hasara neden olur. Vitamin ve mineraller yeterince tüketilmediğinde sonuçları bir - iki gün içinde değil yıllar içinde görülür. İleriki aşamalarda vücut kendi depolarını tüketip çaresiz kaldığında hastalık olarak ortaya çıkar. Yeterince hayvansal ürün almayanlarda B12 eksikliği görülür. Vücutta vitamin ve mineral açısından eksik olup olmadığı altı ayda bir kan tahlili yapılarak öğrenilebilir.Oksijen vücutta hücre tarafından kullanıldıktan sonra serbest radikaller oluşuyor ve DNA’ya zarar veriyor. Bu da çeşitli rahatsızlıklara yol açıyor. Özellikle A, E ve C vitaminleriyle bunları destekleyen çinko, demir ve magnezyum alınmalı.