"Toksik iş ortamı": Ellen DeGeneres Show hakkında ırkçılık ve tehdit soruşturması

ABD'nin ünlü talk show programlarından Ellen DeGeneres Show hakkında ırkçılık ve tehdit suçlamaları nedeniyle soruşturma açıldı. Program, çalışan ekip için 'toksik çalışma ortamı' olmakla suçlandı.

Gündüz kuşağında yayımlanan Ellen DeGeneres Show ekibinden bazı kişiler, isimlerini vermeden Buzzfeed sitesinde iş yerinde yaşadıkları ırkçılık ve tehdit şikayetlerini paylaştı. Programın yapımcısı Warner Media, iddialar üzerine şirket içi soruşturma başlattı.

İddialar arasında personelin hastalık izni aldıktan sonra kovulması, agresif tepkilere maruz kalması, zorbalık kültürü ve yönetici yapımcılar tarafından ayrımcılığa uğranması yer alıyor.

Programın sunucu Ellen DeGeneres hakkında henüz bir iddiada bulunulmadı ancak ekipten bazı kişiler yayın günleri sunucu DeGeneres ile iletişim kurmalarının 'yasak' olduğunu iddia etti.