Tokluğun sırrı yumurtanın beyazında gizli

New York Presbyterian Hastanesi’nin ’Kilo Verme’ bölümü başkanı Louis Anronne tarafından yazılan ’Sıska’ adlı kitapta yumurta insanı tok tutan sihirli gıdaların başında geliyor.



ABD’de yayınlanan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir habere göre bazı gıdalar ateşe benzin dökmek gibi iştahın açılmasına sebep olabiliyor. New York Presbyterian Hastanesi’nin Beslenme ve Kilo Verme bölümünün başında görev alan Louis J. Aronne tarafından yazılan “The Skinny” (Sıska) adlı kitap, bu konuda yürütülen araştırmaları bir araya getiriyor. Kitap, hangi gıdaları ne zaman yemeniz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunarak iştahı yatıştırmayı vaat ediyor. İşte her öğün için tavsiyeler:



Kahvaltı: Protein bakımından zengin yumurta beyazını tüketin. Sabah yumurta öğle yemeğinde 140 kalori az aldırıyor ve kahvaltıdan sonraki 36 saat içinde daha az yemeyi sağlıyor. Kek, ekmek, şekerlı kahvaltı gevreği ve meyve suları ters etki yaratıyor.



Öğle yemeği: Bu öğünü atlamaya çalışmayın. 5 saat yemek yemeden durmak, tokluk hissini veren hormonları etkisiz hale getirir. Akşam fazla yemeye yol açar. En az küçük bir tabak maruldan oluşan salata ile başlayın. Salatanın üzerinde yalnızca sirke kullanmak, iştahı kontrol altına alır ve kan şekerini dengeli olarak yükseltir. Sonra sebze ve ardından yağsız protein tüketin.



Akşam yemeği: Kilolu insanlar, en çok bu öğünde yiyor. Öğüne salata ya da çorba ile başlayın ve ana yemeği az yağlı proteine ayırın. Yemekten önce ekmek tokluk hissini geciktirir. Alkol de aynı etkiye yol açar ve vücutta yağ depolanmasına yol açar.



İçecekler: Meyve suyu ve gazlı içeceklerden uzak durun. Yapay tatlandırıcılar gerçek şeker tüketimini körükleyebilir. Bol bol su için.