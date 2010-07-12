TOKİ'YE çevrecilerden protesto

T24- Ataköy sahil alanının satışı için bugün 8'inci kez ihaleye çıkacak olan Toplu Konut İdaresi'ni (TOKİ) protesto eden "Sahiline ve Yeşiline Sahip Çık Platformu" üyelerine CHP'li milletvekilleri de destek verdi.



Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile İstanbul Milletvekilleri Çetin Soysal ve Sacit Yıldız , dün Ataköy 2. Kısım'dan sahile yürüyen gruba eşlik etti. Ataköy 2. Kısım Havuzlu Park'ta bir araya gelen ve üzerlerinde "Yeşilimi, denizimi, güneşimi karartma" yazılı tişörtler bulunan platform üyeleri, TOKİ'nin, Ataköy sahilindeki arsaları satışa çıkararak sahil şeridini beton yığını haline getireceğini ve bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.