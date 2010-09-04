-TOKİ ROMANLAR İÇİN 60 BİN KONUT YAPACAK EDİRNE (A.A) - 03.09.2010 - AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, TOKİ'nin Romanlar için Türkiye genelinde 60 bin konut yapacağını belirtti. Trakya Roman Dernekleri Federasyonu'nun Keşan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğine katılan Koyuncu, iftardan önce yaptığı konuşmada, hükümetin Romanlarla ilgili başlattığı çalışmalar çerçevesinde, Romanların öncelikli olan konut sorununu çözmek için harekete geçtiğini söyledi. Ayrımcılığın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti: ''Hükümetimiz Romanlarla ilgili bir çalışma başlattı ve sorunlarını masaya yatırdı. Öncelikli olarak konut sorunu ortaya çıktı. Türkiye'de TOKİ tarafından Roman vatandaşları için 60 bin konut yapılması planlanıyor. Bu ülkede ayrımcılığın ortadan kaldırılması noktasında bu açılımların bir faydası oldu.''