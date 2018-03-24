TOKİ'nin restorasyon kredisi başvuruları 2 Nisan'da başlıyor

İSTANBUL, (DHA)-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, restorasyon kredi üst limitini bu yıl 170 bin liraya çıkardıklarını belirterek, “Unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içinde bulunan tarihsel değerlerimizi gelecek nesillere kazandırmak için restorasyon kredileri sağlıyoruz. Restorasyon kredi üst limitimizi bu yıl 170 bin liraya çıkararak desteğimiz artırdık” dedi.

Restorasyon kredisi için başvuruların 2 -30 Nisan tarihleri arasında yapılacağını belirten Turan, “Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında ‘restorasyon kredisi’ uygulamasına başladık. Bu tarihten itibaren toplam 758 proje için kredi açtık. Bunların içerisinden 574 restorasyon projesi için 78 milyonluk kredi desteği sağladık” açıklamasında bulundu.

“KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ”

İdare olarak dünden bugüne ulaşan tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla restorasyon projelerine kredi desteği sağladıklarını vurgulayan Turan, “Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu toprakları onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde bu topraklarda yaşayanlar değişse dahi her biri derin kökler bıraktı. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ancak değişimin yol açtığı yıpranma, doğanın etkileri ve insan eliyle yaratılan tehlikeler, kültür varlıklarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Coğrafyamızın bize sunduğu bu mimari zenginliğimizi yaşatmalıyız. İdare olarak kültürel değerlerimiz gelecek kuşaklara aktarılması için kredi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KREDİ ÜST LİMİTİ 170 BİN LİRAYA ÇIKTI

Kredi üst limitini her yıl arttırdıklarını belirten Turan, şöyle devam etti: “2005 ve 2006 yıllarında sağladığımız 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek 2018 yılı için 170 bin liraya çıkardık. Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70\'ine kadar ve en fazla 170 bin lira olmak üzere kredi kullandıracağız. Restorasyon kredisi için yapılacak müracaatlarda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulları tarafından alınmış tescil kararının ve onaylı rölöve ve restorasyon projelerinin bulunması gerekiyor.”

BAŞVURULAR 30 NİSAN\'A KADAR YAPILABİLECEK

Turan, restorasyon kredisi için 2 Nisan\'da alınmaya başlanan başvurularının 30 Nisan tarihine kadar kabul edileceğini ve başvuru yapacak kişilerin belgelerini TOKİ’nin internet sitesinden temin edebileceğini kaydetti. Başvuruların TOKİ’ye bizzat ya da TOKİ\'nin İstanbul hizmet binası adresine kargo ve diğer posta araçlarıyla yapılabileceğini söyleyen Turan, başvuru şartlarına “www.toki.gov.tr/restorasyon-kredileri” internet adresinden ulaşılabileceğini söyledi.

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