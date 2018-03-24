T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOKİ'nin restorasyon kredisi başvuruları 2 Nisan'da başlıyor

İSTANBUL, (DHA)-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, restorasyon kredi üst limitini bu yıl 170 bin liraya çıkardıklarını belirterek, “Unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içinde bulunan tarihsel değerlerimizi gelecek

24 Mart 2018 13:16

İSTANBUL, (DHA)-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, restorasyon kredi üst limitini bu yıl 170 bin liraya çıkardıklarını belirterek, “Unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içinde bulunan tarihsel değerlerimizi gelecek nesillere kazandırmak için restorasyon kredileri sağlıyoruz. Restorasyon kredi üst limitimizi bu yıl 170 bin liraya çıkararak desteğimiz artırdık” dedi.

Restorasyon kredisi için başvuruların 2 -30 Nisan tarihleri arasında yapılacağını belirten Turan, “Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında ‘restorasyon kredisi’ uygulamasına başladık. Bu tarihten itibaren toplam 758 proje için kredi açtık. Bunların içerisinden 574 restorasyon projesi için 78 milyonluk kredi desteği sağladık” açıklamasında bulundu.

“KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ”

İdare olarak dünden bugüne ulaşan tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla restorasyon projelerine kredi desteği sağladıklarını vurgulayan Turan, “Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu toprakları onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde bu topraklarda yaşayanlar değişse dahi her biri derin kökler bıraktı. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ancak değişimin yol açtığı yıpranma, doğanın etkileri ve insan eliyle yaratılan tehlikeler, kültür varlıklarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.  Coğrafyamızın bize sunduğu bu mimari zenginliğimizi yaşatmalıyız. İdare olarak kültürel değerlerimiz gelecek kuşaklara aktarılması için kredi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KREDİ ÜST LİMİTİ 170 BİN LİRAYA ÇIKTI

Kredi üst limitini her yıl arttırdıklarını belirten Turan, şöyle devam etti: “2005 ve 2006 yıllarında sağladığımız 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek 2018 yılı için 170 bin liraya çıkardık. Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70\'ine kadar ve en fazla 170 bin lira olmak üzere kredi kullandıracağız. Restorasyon kredisi için yapılacak müracaatlarda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulları tarafından alınmış tescil kararının ve onaylı rölöve ve restorasyon projelerinin bulunması gerekiyor.”

BAŞVURULAR 30 NİSAN\'A KADAR YAPILABİLECEK

Turan, restorasyon kredisi için 2 Nisan\'da alınmaya başlanan başvurularının 30 Nisan tarihine kadar kabul edileceğini ve başvuru yapacak kişilerin belgelerini TOKİ’nin internet sitesinden temin edebileceğini kaydetti. Başvuruların TOKİ’ye bizzat ya da TOKİ\'nin İstanbul hizmet binası adresine kargo ve diğer posta araçlarıyla yapılabileceğini söyleyen Turan, başvuru şartlarına “www.toki.gov.tr/restorasyon-kredileri” internet adresinden ulaşılabileceğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABAŞBAKANLIK Toplu KonutTOKİ Başkanı Ergün TuranRestorasyonNisanTuranBuBunlarınMİRASA SAHİPAnadoluZamanBunlardanAncakCoğrafyamızınKREDİLİMİTİBİN LİRAYAHerKültürTabiat Varlıkları KurullarıNİSAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24