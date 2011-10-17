-TOKİ'nin kura çekimine sedyeyle getirildi GAZİANTEP (A.A) - 17.10.2011 - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) işbirliğinde yaptırılan 724 konut için 18 bin 106 kişi başvurdu. TOKİ'nin Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dar gelirli ailelere yönelik yaptırdığı konutların kuraları Karataş Spor Salonu'nda çekildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kura çekilişinden önce yaptığı konuşmada, daha önce 582 konutun çekilişini yaptıklarını hatırlatarak, ''Şu anda o arkadaşlarımız evlerinde oturuyorlar. 320 konutunda kurası çekilecek. Konutların inşaatı şu anda devam ediyor. Kısa bir süre sonra tamamlanmış olacak'' dedi. Kurada ismi çıkmayanlara ümitsiz olmamaları gerektiğini tavsiye eden Tahmazoğlu, konut yapımının devam edeceğini belirterek, ''TOKİ, konut alanında büyük bir atılım yaptı. Gaziantep'te de TOKİ'nin güzel uygulamaları oldu. Kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde şehirlerimiz çok modern bir hale geldi. Gerek belediyeler, gerekse TOKİ hızlı atılımlarla sizleri ev sahibi yapana kadar bu çalışmalar devam edecek'' diye konuştu. -Bedensel engelli Şenel Özdemir'in umudu- Bu arada konut sahibi olmak için ailesi tarafından başvurusu yapılan bedensel engelli Şenel Özdemir de (32), kura çekimini izlemek üzere sedye ile spor salonuna getirildi. Annesi ve ağabeyinin yardımıyla salona getirilen Şenel Özdemir, engelliler grubunda yer alan ismini takip etti. 17 yıl önce halasının oğlu Cenan B. tarafından silahla vurulan Özdemir'in, o günden beri yatağa bağlı yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Annesi Naciye Özdemir'in yardımıyla yaşamını sürdüren Özdemir'in işittiği ancak konuşamadığı belirtildi. Yakınları ile göz işareti ile anlaşan Özdemir, kurada adının okunmasını sabırsızlıkla bekledi. Anne Naciye Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının şansına TOKİ konutlarına başvurduklarını ifade ederek, ''Kısmet, hayırlıysa olsun, hayırsızsa olduğu yerde kalsın'' dedi. Kızını sedye ile spor salonuna getirirken zorlandığını kaydeden Özdemir, bir arkadaşının yönlendirmesiyle TOKİ'ye başvurduklarını söyledi. Heyecanlı olmadığını, tek isteğinin kızının sağlığı olduğunu dile getiren Naciye Özdemir, kızının konuşamadığını hatırlatarak, ''19 yıldan beri hasta, kucağımda indirip kaldırıyorum. Çok zor oluyor'' şeklinde konuştu. Genç kızın ağabeyi Hasan Özdemir de ''Bundan 19 yıl önce halamızın oğlu öldürmeye kastetti. Cenabı Allah bize bağışladı. Ama 19 yıldan beri bu şekilde çekiyor'' diye konuştu. Kurada ismi çıkmayan Şenel Özdemir, sedye üzerinde tekrar ailesinin yardımıyla salonda ayrıldı. Öte yandan kurada adı okunan Saadet Altın ise büyük sevinç yaşayarak, bugüne kadar hep kiracı olduğunu söyledi. Altın, ''Allah devletimize zevallik vermesin. Allah razı olsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a çok versin'' ifadelerini kullandı. Yetkililer, TOKİ tarafından Şahinbey'de yaptırılan 320 konut ve Şehitkamil ilçesinde yaptırılan 404 konutun kura çekimine 18 bin 106 kişinin başvurduğunu bildirdi.