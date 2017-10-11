TOKİ’nin Kayaşehir'deki mahalle konseptli projesinde açık artırma yarın

İSTANBUL, (DHA) - TOKİ, İstanbul Kayaşehir\'deki mahalle konseptli projesinde yer alan 108 tripleks konut ile 10 iş yerini \"açık artırma yöntemi\" ile satışa sunuyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir\'deki mahalle konseptli projesi içerisinde yer alan 108 tripleks konut ile 10 iş yerini \"açık artırma yöntemi\" ile satışa sunuyor.

Projede yer alan bin 892 konutun kura çekilişi için 39 bin başvuru alınmış, 4-5 Ekim’de yapılan kura sonucunda hak sahipleri belirlenmişti. Aynı projede yer alan 108 adet tripleks konut ile 10 iş yeri ise açık artırma yöntemi ile satışa sunuluyor. Açık arttırmaya sunulacak 108 tripleks konut için açılış fiyatı 658 bin lira, 10 iş yeri için ise 321 bin lira olup ödeme planına göre yüzde 25 peşin, 120 ay vade şeklinde ödeme yapılabilecek.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası tarafından yürütülecek olup başvurular Türkiye Halk Bankası\'nın tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.

Açık artırma, yarın saat 13.30\'da TOKİ\'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu\'nda yapılacak olup ihaleye katılım şartları ve proje detaylarına, \"www.emlakyonetim.com.tr\" adresinden erişilebiliyor. İsteyen katılımcılar, katılım teminatını yatırdıktan sonra aynı web sitesi üzerinden online teklif de verebilecek.

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