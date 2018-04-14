TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına yoğun talep

İSTANBUL, (DHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir\'de satışa sunulan 605 konutun başvuruları tamamlandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, orta gelir katmanı için satışa sunulan 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvurunun geldiğini söyledi.

Konut satışların azaldığı bir ortamda vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını söyleyen Turan, “Bizim konut ürettiğimiz alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Bu sektörümüz için yol gösterici bir durum” dedi.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, \"Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye\'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” diye konuştu.

605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade eden Turan “Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir\" ifadelerini kullandı.Turan, ayrıca gelen yoğun bu talebin ekonomik büyümenin ve ekonomiye olan güveninin göstergesi olduğunu da söyledi.

\"605 KONUT MİNİMUM MALİYETLE BÜTÇELENDİ\"

Başvuruları tamamlanan 605 konutun 1+1\'den 4+1\'e, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendiğini belirten Turan, 1+1 dairelere 1.403, 2+1 dairelere 10 bin 211, 3+1 dairelere 4 bin 77 ve 4+1 daireler 555 başvurunun yapıldığını dile getirdi. Turan, ayrıca 25 Nisanda yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 2 Mayısta ödenmeye başlayacağını belirtti.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur\" dedi.

“MİLLETİMİZİN SEVİNCİNDEN GÜÇ ALIYORUZ”

Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşların sevincine, izledikleri ve fotoğraflarını gördükleri kura çekimlerinde şahitlik ettiklerini belirten Turan, “TOKİ ekipleri olarak yoğun bir çalışma sürecindeyiz. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz” diyen Turan, şöyle devam etti:

“Milletimizin sevinci, en büyük motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Milletimize iyilik üreten bir kurum olarak 2018’de de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermeye devam ediyoruz. Büyük yatırımların etkisiyle aktif bir süreç yaşayan sektörümüzde, alt ve orta gelir grubundakilere dönük yaklaşık 822 bine ulaşan konut üretimimizle idaremiz sektöre öncülük eden çizgisini koruyor. İdare olarak 2018 yılında da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 60-65 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyoruz.”

YATAY MİMARİ VE MAHALLE KÜLTÜRÜ

Şehirleri 2023 Türkiye’sine hazırladıklarını Vurgulayan Turan, “2023 giden yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri de başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm projelerimizde dikey değil yatay bir yapılaşma olacaktır. Huzur bulduğumuz bu geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerimizde hayat bulması için, TOKİ olarak artık, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkân tanıyan projeler üretiyoruz. Temel üretim disiplinlerimizin bir diğerin ise “Mutlak Kalite” yaklaşımıdır. Kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi idaremizin öncelik sıralamasında birinci sıradadır. Kalite kavramını, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak kabul ediyoruz” dedi.

Kayaşehir’de başvuruları tamamlanan projenin de yatay mimari ile inşa edilip mahalle kültürünü barındıracağını belirten Turan, proje içerisinde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçların yer alacağını söyledi.

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