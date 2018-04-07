TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına bir haftada 8 bin başvuru

İSTANBUL, (DHA)- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Kayaşehir\'de satışa sunulan 605 konuta bir hafta içinde 8 bin başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri 605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade ederek, “İstanbul Kayaşehir\'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, başvuruların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir\" dedi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur\" ifadesini kullandı.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, \"Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye\'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor” açıklamasında bulundu.

İstanbul Kayaşehir\'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisan’a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, \"Başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan’da yapacağımız kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek\" diye konuştu.

MAHALLE KÜLTÜRÜ VE YATAY MİMARİ

2014 yılının ilk yarısında yeni üretim disiplinleri ve yeni üretim modellerini hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Turan, “Bu doğrultuda yatay mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahalle konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktalarımız olarak belirledik. Tüm yeni projelerimizi bu temel bakış doğrultusunda şekillendirdik. Kayaşehir projemiz de yatay mimariyi ve mahalle kültürünü yansıtıyor. Vatandaşlarımız özledikleri mahalle kültürüne projemiz kavuşacak\'\'dedi.

\"KONUTLAR 160 BİN LİRADAN BAŞLIYOR”

Satışa sunulan 605 konutun 160 bin TL’den başladığını belirten Turan, “Konutlarımızın taksitleri 677 liradan başlıyor. Konutlarımızın satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Konutlarımız görmek isteyen vatandaşlarımız gelip numune daireleri de gezerek tanıtım ofisimizden bizden bilgi alabilirler\" diye konuştu.

\"KONUT SAHİBİ OLMAMA ŞARTI VAR\"

TOKİ’nin bütün sosyal konut başvuru şartlarının bu projede de geçerli olduğunu anlatan Turan, \"Burası bir sosyal konut projesidir ama orta gelir grubuna hitap eder. Ancak yine de konut sahibi olmama şartımız var. Diğer şartlarımız ise Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak ve İstanbul’da en geç 30.04.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir” dedi.

25 NİSAN’DA KURALAR ÇEKİLECEK

Konutlar için 25 Nisan’da kura çekilişinin yapılacağını vurgulayan Turan, “ Vatandaşlarımız konut sahibi olduklarında 2 yıl bu konutları satamaz devredemezler. Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi yapmaktır\" ifadelerini kullandı.

Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelinin 2 Mayıs’ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini kaydetti.

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