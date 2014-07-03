TOKİ'nin 1 yıl önce yaptığı okulun tavanından sular aktı, zemin çöktü

Bolu’nun Dörtdivan ilçesi’nde TOKİ tarafından geçen yıl yapımı tamamlanarak eğitime açılan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde aradan geçen bir yılın sonunda binada çatlaklar oluştu, tavandan su sızıp zeminde çökme meydana geldi.



Bunun üzerine Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları yüklenici firma ve denetim firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Dörtdivan ilçesi’nin Kadılar Mahallesi’ne TOKİ tarafından 13 Haziran 2011 tarihinde inşaatına başlanan Anadolu Öğretmen Lisesi ile 200 kişilik öğrenci pansiyonu 26 Nisan 2013’de tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi.



Geçen eğitim döneminde ilk öğrencilerini alan okul ile öğrenci pansiyonunda aradan geçen bir yılın sonunda hasar oluşmaya başladı. 17 derslikli okulun çatısından sızan sular en alt katın tavanına kadar inerken her katta su sızıntılarından dolayı hasarlar meydana geldi.

Okul merdivenlerindeki mermerlerin kısa sürede yerlerinden söküldüğü görülürken, banyolardaki mermer tezgahlar da kırıldı. Okulun zemin döşemelerinde de çökmelerin meydana gelmesi, okul yönetimini şaşkına çevirdi. Öğrencilerin bulunduğu sınıflarda da boyaların kısa sürede dökülmesi ve deliklerin oluşması dikkat çekti.

İncelemelerde bulunmak üzere ilçeye giden Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları okul ve yurttaki hasarları görünce yapılan inşaatın standartlara uygun yapılmadığını tespit etti. Okul ve yurtların yasaya, sözleşmeye ve standartlara uygun yapılmadığı, kontrol görevinin yapılmadığı ve maddi açıdan devletin zarara uğratıldığının belirlenmesinin ardından Vali Zahteroğulları soruşturma başlattı.



Vali Zahteroğulları soruşturmanın ardından yüklenici şirket ve denetim firması hakkında, sözleşmeye uymadıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.