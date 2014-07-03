T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOKİ'nin 1 yıl önce yaptığı okulun tavanından sular aktı, zemin çöktü

Bolu'da TOKİ tarafından geçen yıl yapılan Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeki hasarla ilgili vali suç duyurusunda bulundu

03 Temmuz 2014 02:27

Bolu’nun Dörtdivan ilçesi’nde TOKİ tarafından geçen yıl yapımı tamamlanarak eğitime açılan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde aradan geçen bir yılın sonunda binada çatlaklar oluştu, tavandan su sızıp zeminde çökme meydana geldi.

Bunun üzerine Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları yüklenici firma ve denetim firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Dörtdivan ilçesi’nin Kadılar Mahallesi’ne TOKİ tarafından 13 Haziran 2011 tarihinde inşaatına başlanan Anadolu Öğretmen Lisesi ile 200 kişilik öğrenci pansiyonu 26 Nisan 2013’de tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi.

Geçen eğitim döneminde ilk öğrencilerini alan okul ile öğrenci pansiyonunda aradan geçen bir yılın sonunda hasar oluşmaya başladı. 17 derslikli okulun çatısından sızan sular en alt katın tavanına kadar inerken her katta su sızıntılarından dolayı hasarlar meydana geldi.

Okul merdivenlerindeki mermerlerin kısa sürede yerlerinden söküldüğü görülürken, banyolardaki mermer tezgahlar da kırıldı. Okulun zemin döşemelerinde de çökmelerin meydana gelmesi, okul yönetimini şaşkına çevirdi. Öğrencilerin bulunduğu sınıflarda da boyaların kısa sürede dökülmesi ve deliklerin oluşması dikkat çekti.

İncelemelerde bulunmak üzere ilçeye giden Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları okul ve yurttaki hasarları görünce yapılan inşaatın standartlara uygun yapılmadığını tespit etti. Okul ve yurtların yasaya, sözleşmeye ve standartlara uygun yapılmadığı, kontrol görevinin yapılmadığı ve maddi açıdan devletin zarara uğratıldığının belirlenmesinin ardından Vali Zahteroğulları soruşturma başlattı.

Vali Zahteroğulları soruşturmanın ardından yüklenici şirket ve denetim firması hakkında, sözleşmeye uymadıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

 

ETİKETLER

tokiboluçökme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24