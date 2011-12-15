-TOKİ KHK'dan çıkarılıyor TBMM (A.A) - 15.12.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TOKİ'nin ''eşit işe eşit ücret'' ile ilgili 666 sayılı KHK kapsamından çıkarılmasını öngören yasa teklifi kabul edildi. Komisyonda teklifin görüşmeleri, usul tartışmasıyla başladı. MHP ve CHP milletvekilleri, Genel Kurulda bütçe görüşmeleri devam ederken Komisyonun çalışmasının doğru olmadığını belirterek, TOKİ ile ilgili maddenin tekliften çıkarılması halinde destek vereceklerini ifade etti. MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral, devlet personel rejiminin bir ülke için en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, ''Eşit işe eşit ücret çok iddialıdır, bunun altını doldurmak da çok güçtür. Her bakanlıktaki eşit unvanlar eşit iş yapıyor anlamına gelmez. Bu konuda uzun hazırlıklar yapıp getirmek lazımdı. Ama şimdi uygulamanın ilk değişikliği getiriliyor. Bir kez başladı mı çorap söküğü gibi arkası gelir'' diye konuştu. Teklif sahibi AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, düzenlemenin ''elzem'' olduğunu belirterek, hem TOKi hem de diğer düzenlemeler açısından çıkarılması gerektiğini söyledi. TOKİ'nin 27 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Çelebi, ''Kadro karşılığı sözleşmeli olarak verilen kıstas, şimdi kurum aleyhine döndü. TOKİ'nin hizmeti yürütmesi için buna ihtiyaç var. KHK ile TOKİ'nin istisnai memur kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırma imkanı ortadan kalkmıştır. Bu yüzden kurumdan personel kaçışı olacak, TOKİ faaliyetleri olumsuz etkilenecek'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Çelebi'nin okuduğu metnin aynısının TOKİ Başkanı'nın önünde olduğunu ve konuşmayı satır satır takip ettiğini ileri sürdü. Teklifi TOKİ'nin hazırladığını, iktidar milletvekillerine vererek çıkmasını istediğini ifade eden Ayaydın, AK Parti milletvekillerinin itirazı üzerine, ''Benim yıllarım bürokraside geçti, herkesi kandırabilirsiniz ama beni kandıramazsınız'' karşılığını verdi. Çelebi'nin ifade ettiği gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Ayaydın, şöyle konuştu: ''TOKİ Başkanı, Başkan Yardımcısı'nın maaşını sıfırlayın, yine orada görev yapacaklardır. O görevlere layık, partinizde kayıtlı dünya kadar insan o işi yapmaya razıdır. KHK çıkarken Başbakanlık uyuyor muydu? Neden bunu koydular? TOKİ Başkanı da Başkan Yardımcısının da iştiraklerde görevleri vardır, ayrıca oralardan da para alıyorlar. Bu teklif kişiye özgüdür, doğru değildir. Bunun çıkması için talimat yüksek yerden geldi. Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarına hakarettir. TOKİ'nin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliğinden, Emniyet Genel Müdürlüğünden ne üstünlüğü var? Sanki TOKİ Başkan ve Başkan Yardımcısı altın kaplama, diğerleri bakır kaplama?'' Konuşmaların ardından teklif, kabul edildi. Buna göre, TOKİ, kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren 666 sayılı KHK kapsamından çıkarılıyor. Böylece TOKİ, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırmaya devam edecek. Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot, uçuş ve görev ekibine ödenecek tazminatlar da yeniden düzenleniyor.