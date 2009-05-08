TOKİ'den Karaman'a hastane

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Karaman'a 300 yataklı hastane inşaatı ile altyapısı ve çevre düzenlemesi inşaatını yaptırmak üzere ihale açtı.



Buna göre, konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak betonarme karkas 1 adet 300 yataklı hastane, 2 adet kontrol kulübesi ile altyapıları ve çevre düzenlemesi inşaatının ihalesi, 12 Haziran 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.



Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.



Ardahan Merkez Sugöz'e 500 adet konut ve sosyal donatı ihalesi



Bu arada TOKİ, Ardahan Merkez Sugöz'e 500 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatını yaptırmak üzere ihale açtı.



İhale, 11 Haziran 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.



Yer tesliminden itibaren 650 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine yerli ve yabancı tüm firmalar katılabilecek.



Söz konusu ihale ile tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 500 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 1 adet 24 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet bekçi kulübesi, 1 adet ticaret merkezi ile adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı gerçekleştirilecek.



İhale koşulları



Karaman'a 300 yataklı hastane inşaatı ile altyapısı ve çevre düzenlemesi ile Ardahan Merkez Sugöz'e 500 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarına katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den satın alabilecekler.



Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, belirtilen ihale tarihlerinde ihale saati kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.



Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.



İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

