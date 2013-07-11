TOKİ'den 'dumansız apartman'

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği arasında imzalanan protokolle öncelikle nüfusu 40 binin altındaki yerleşim birimlerinde inşa edilecek sosyal nitelikli konut projelerinin sözleşmelerine "sigarasız blok maddesi" eklenecek.

TOKİ, büyükşehirlerde de konut projelerine yeşil bloklar eklenebileceğine dair ibareleri satış duyurularına dahil edecek.

TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın talebi üzerine sigarasız blok uygulamasını başlattı.

İmzalanan protokolde, her iki kurum arasında yapılan görüşmelere istinaden tarafların Sigarasız Konut Projesi konusunda işbirliğini geliştirmeye karar verdikleri vurgulandı. Bu kapsamda, TOKİ'nin Türkiye genelindeki toplu konut projelerinde, konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde, "uluslararası düzeyde mevcut benzer örnekler de göz önünde bulundurularak" uygulama yönünde işbirliğine varıldı.

Protokolde, "TOKİ'nin uygulamalarında yeni fikir ve projeleri geliştirme ve süreçleri iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği ile tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılması konusunda taraflarca mutabakata varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Proje, öncelikle nüfusu 40 bin'in altında olan yerleşim birimlerine yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal nitelikli konut projelerinde uygulanacak. TOKİ, ön talep toplama çalışmalarının içeriğine 'sigarasız blok' ile ilgili önerisini de ekleyecek. Bu öneriye vatandaşların görüşü ve ilgisi değerlendirilerek, yeterli sayının toplanmasını takiben gerekli çalışmalar planlanacak.

Talep örgütlenmesi sürecinde yapılacak tespitlerin ardından, uygulamanın hayata geçirilmesi yönünde Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği'nce hazırlanmış protokol hükümleri de değerlendirilecek. Ayrıca TOKİ'nin konut satış koşulları ve satış yönetmeliği ile Gayrimenkul Satış Sözleşmelerine uygunluğu sağlanacak.

Büyük kentlerde, orta ve orta üst gelir gruplarına yönelik gerçekleştirilen konut projelerinde de uygulamaya duyulacak ilgiyi test etmek amacıyla, projelere yeşil bloklar eklenebileceğine dair ibarelerin satış duyurularına eklenmesinin düşünüldüğü belirtildi. Sigarasız Konut Projesi'nin büyük kentlerdeki söz konusu projelerle hayata geçirilmesinin bu projeye ilişkin bir kamuoyu oluşturulması anlamında daha faydalı olacağının değerlendirildiği öne sürüldü.