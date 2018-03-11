TOKİ'den Diyarbakır'a dev yatırımlar

İSTANBUL, (DHA)- TERÖRDEN dolayı ağır hasar gören Diyarbakır\'da 5 bin 746 konut inşa eden TOKİ, Sur İçkale Vadisi Çevre Düzenlemesi ile kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını sağladı. TOKİ tarafından inşa edilen 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun yapımında da sona yaklaşıldı.

Terör mağduru vatandaşların ihtiyaçları esas alınarak yapılan planlama doğrultusunda, Diyarbakır’da 5 bin 746 konutun inşasına başladıklarını söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Diyarbakır’da 5 bin 746 konutun inşasına başladık. Bu konutlarımızın bir kısmını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarında konutlarımızın tamamına yakınını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşların daha iyi ve daha sağlıklı konutlarda oturmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulayan Turan, “Diyarbakır Kayapınar ve Üçkuyular’da kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Bölgede inşaatı devam eden projelerimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek“ açıklamasında bulundu.

TOKİ\'DEN SUR\'A TARİHİ DOKUNUŞ

TOKİ’nin Diyarbakır’da sadece konut inşa etmediğini söyleyen Turan, Suriçi’nin tarihi dokusuna zarar verilmeden, geleneksel dokunun korunarak yeni bir yaşam alanın inşa edildiğini vurguladı.

Diyarbakır Kent Surları ile çevrili olan Suriçi bölgesinin modern bir görünüme kavuştuğu söyleyen Turan, “Riskli alan sınırları içine surların doğu bölümünde, Dicle Vadisi’ne inen dik yamaçlarda var olan kaçak yapılaşmış konutların bulunduğu bölümler de katılmıştır. İçkale Vadisi, tasarım açısından Diyarbakır kent bütünü içinde birincil potansiyel olarak değerlendirilerek, doğal ve tarihi değerleri ile kentsel kimliğini ön planda tutan bir yaklaşımla tasarlandı. Çalışmada, proje alanın en yalın şekliyle kent yaşamına sunulması, temel ilke olarak benimsendi. Açık alan düzenlemelerinde proje kimlik ve niteliğine uygun malzeme ve donatılara yer verilirken, Diyarbakır Surları ve diğer tarihi yapıların temel yapı taşı olan Bazalt, klasik ve modern biçimlerde zemin ve tematik bitkisel düzenlemenin ana bileşeni olarak kullanıldı” açıklamasında bulundu.

EKOLOJİK KORİDOR

“Peyzaj projemizde bölgenin sahip olduğu değerleri ön planda tutuyoruz” diyen Turan, “9 bin yıllık bir geçmişe sahip bölge, tarihsel değerinin yanında Dicle Vadisi gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli ekolojik koridorunun özel bir parçası konumunda. Proje alanının merkezinde yüz binlerin ziyaret ettiği, kentin en karakteristik yapılarından Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesi var. Buraları mimari açıdan da eşsiz bir eser olan yapıya hak ettiği saygıyı göstermek adına bir kentsel odak olarak düzenledik. İçkale Vadisi’ni, balkonlu ve setli olarak düzenlenen meydanı, Dicle havası ve manzarasıyla, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekolojik zenginlik hakkında farkındalık yaratacak şekilde özel bir platform olarak kurguladık” diye konuştu.

DİYARBAKIR\'IN İSTİHDAMINA VE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK SANAYİ SİTESİ

Diyarbakır Yeni 4’üncü Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi merkezi inşa ettiklerini belirten Turan, “Projede, 620’si 150 metrekare ve 190’ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca, çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor” dedi.

Diyarbakır’da konutun yanında sosyal donatı projeleri de inşa ettiklerini vurgulayan Turan, “Diyarbakır’daki mevcut sanayi siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin uygun mekânlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretimin sağlanması amacıyla tasarlanan Modern OtoSanayi Sitesi’yle, kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamak, üretim altyapısını oluşturmak ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

YEREL MİMARİ İLE KONUT ÜRETİMİ

Diyarbakır’da konutlar inşa ederken bir medeniyet algısını, geleneği ve yerel olanı yansıttıklarını belirten Turan, “Tarih ve coğrafyasının bize sunduğu mimari zenginliği projelerimize yansıtıyoruz. Projelerimizi şehirlerimizin kendi kültür ve değerlerini koruyarak yerel mimari çizgi ve yapı unsurları esas alarak geliştiriliyoruz. Diyarbakır’ın kültür, sanat, tarih ve coğrafi niteliklerinin yansıtıldığı tasarımlar, yöresel alışkanlıkları destekleyen ve geleneksel yaşamın değişime uğramadan sürdürülmesinde katkı yapan unsurları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AZ KATLI KONUTLAR

Dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini belirten Turan, “Yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri yatay yapılaşmadır. Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacaktır, diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık. Diyarbakır Kayapınar ilçesinde de inşa ettiğimiz konutlarımız yatay mimari anlayışı ile inşa ediliyor. 3, 4, 7 kat şeklinde farklı kat yüksekliklerinde inşa ettiğimiz konutlarımız yatay ve yerel mimari özellikleri ile örnek bir uygulama olacaktır “ ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR STADI TAMAMLANIYOR

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapımı süren, Diyarbakır\'ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli stadın tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Turan, “UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stadımız hem Diyarbakır’a hem de bölgeye yeni bir değer katacak. Stadımız tamamlanma aşamasına geldi. Stadımızı en kısa sürede bitirip Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teslim edeceğiz” dedi.

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