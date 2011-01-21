-TOKİ'DEN CHAVEZ'İN DAVETİNE OLUMLU YANIT ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, ''TOKİ'yi acil olarak Venezuela'ya davetine'' Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar sıcak baktı. Bayraktar, ''Sayın Başbakan'ın talimat vermesi, görevlendirmesi halinde, yurtdışında böyle bir organizasyona girmemiz mümkün'' dedi. Bayraktar, bunun hem Türkiye'nin tanıtımına hem de uluslararası pozisyonunun güçlenmesine yardımı olacağını belirtirken, TOKİ yasasının, yurtdışında böyle bir çalışmaya imkan verdiğini söyledi. TOKİ'nin, Türkiye'de yürüttüğü inşaat faaliyetlerinin metrekare olarak boyutunun 62 milyon metrekareye ulaştığını, bunun yüzde 55'ini konut, kalan bölümünü de sosyal tesis ve kamu kuruluşlarına yönelik inşaatlar oluşturduğunu açıklayan Bayraktar, ''TOKİ, bu kadar iş hacmi ile aslında istihab haddini zorladı'' dedi. Bu işleri yürütürken gösterilen başarının, hem yurtiçinde hem de yurtdışında dikkatleri çektiğini, şimdiye kadar 17 ülkeden yakın işbirliği teklifi aldıklarını, birçok ülkeden gelen temsilcilerin kendilerinden bilgi verdiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti: ''İtiraf etmek gerekirse, şimdiye kadar biz bu işbirliği tekliflerine, iyi misafirperverlik yaparak ve bilgi vererek yanıt verebildik. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in davetinden de büyük memnuniyet duydum. Yasamız, yurtdışında bu tür organizasyonlara olanak veriyor. Sayın Başbakan'ın bu konuda talimat vermesi, görevlendirmesi halinde yurtdışında böyle bir organizasyona girmemez mümkün. Bunun hem Türkiye'nin tanıtımına, hem de uluslararası pozisyonuna ve ilişkilerine faydası olur. Türk müteahhitlerinin yurtdışında çok büyük tecrübesi var. Ama bu işte önemli olan organizasyon. O zaman işi biz şekillendireceğiz, hak edişi biz ödeyeceğiz. Başbakan'ın talimat vermesi halinde böyle çalışmak mümkün.'' Resmi bir ziyaret için Venezüela'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul eden Hugo Chavez, Nisan ayında Çin'e gideceğini, bu gezi kapsamında Türkiye'ye de uğramak istediğini söylemişti. Venezuela'nın zengin petrol rezervleri olduğunu bildiren Chavez, Türkiye'ye petrol karşılığı konut yapmasını önerirken, ''Petrol burada sizin. 2 milyon konuta ihtiyacımız var. TOKİ'yi acil olarak Venezüela'ya bekliyoruz. Seçeceğiniz iyi müteahhitlerle burada bir an önce iş yapmanızı bekliyoruz'' diye konuşmuştu. Venezuela'nın petrol karşılığı konut yapımına benzer ''barter'' sistemini, Türkiye daha önce Rusya ile doğalgaz ticaretinde uygulamıştı. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgaz nedeniyle iki ülke arasında ticaret hacminde büyük dengesizlik o