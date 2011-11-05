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Ekonomi

TOKİ'den ''bayram hediyesi'' gibi konut satışı  ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 12:37

-TOKİ'den ''bayram hediyesi'' gibi konut satışı  ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde 4 bin 815 konutu satışa çıkardı. Konutların satış fiyatı 39 bin lira, taksitleri ise 198 liradan başlıyor.  33 ilde satışa çıkarılan konutlardan bin 872'si, 1 Kasım'dan itibaren ilk kez satışa sunuldu. Alt gelir grubu için Bursa Gürsu'da inşa edilen 912 konutun fiyatı ise 39-66 bin lira arasındaki değişiyor. Bu konutlar, 198 liradan başlayan taksitlerle 180 ay vadeyle satılacak.  TOKİ, Ankara'dan Bursa'ya, Tokat'tan Niğde'ye 33 ilde inşa ettiği konutları satıyor. Açık satış ve kura çekilişi yöntemiyle pazarlanacak 4 bin 815 konuttan bin 872'si ilk kez satışa sunulacak. Konutlardan 955'i alt gelir grubu için üretildi. Fiyatı 39-66 bin lira arasında olan bu konutlar, 198 liradan başlayan taksitlerle, 180 ay vade ile alıcısına sunulacak.  Konutlar için detaylı bilgi ''www.toki.gov.tr'' adresinden edinilebilecek. 

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