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Ekonomi

TOKİ'DEN ANKARA'DA SATIŞ KAMPANYASI  ANKARA (A.A)

08 Nisan 2011 22:47

-TOKİ'DEN ANKARA'DA SATIŞ KAMPANYASI  ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ankara Gölbaşı ve Yapracık Projesi kapsamında yaptığı bin 29 konutu satışa çıkarıyor.  Gölbaşı'nda satışta olan konutlara 172 konutu ilave eden TOKİ, 11 Nisan Pazartesi günü satışa başlıyor. TOKİ'nin Yapracık Projesi kapsamında yapımını sürdürdüğü 857 konut ise 14 Nisan Perşembe gününden itibaren satışa çıkarılacak.  TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut satışlarının devam ettiği Gölbaşı-Örencik ve Yapracık (Eskişehir Yolu) projelerine bin 29 yeni konut ilave edildi. Çekişsiz-kurasız, başvuru önceliğine göre yapılacak satış kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, TOKİ'nin satış ofisleri ile yetkili bankalara başvurması gerekiyor. Yapracık projesinde konutlar, 10 bin liradan başlayan peşinat, 415 liradan başlayan taksitler ve 120 ay vade ile satışa çıkarılırken, Gölbaşı-Örencik Konutları yüzde 10 peşinat, 377 liradan başlayan taksitler ve 144 ay vadeli olarak satılacak. TOKİ'nin satış kampanyası, 30 Haziran 2011 günü sona erecek. 

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