TOKİ'den 2018 yılında 73 tarihi projeye kredi

İSTANBUL, (DHA)-TOKİ tarafından kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin kullandırılan 2018 restorasyon kredisine, 73 adet tarihi ve kültürel yapımının onarımı için başvuru yapıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içindeki tarihsel değerleri, sağladığı restorasyon kredileriyle gelecek nesillere kazandıran Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) restorasyon kredisi ile ilgili başvurular 2 -30 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

ÜST LİMİT 170 BİN TL

2005 yılında 16 eserle başlayan kredilerin 2016 yılına gelindiğinde 759’a ulaştığını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Tarihi yapılar için verdiğimiz kredinin üst limitini bu yıl 170 bin liraya çıkardık. 30 Nisan’da başvuruları sona eren restorasyon kredisine 73 proje için başvuru yaptı. Restorasyon kredisi kapsamında bugün itibarıyla 759 proje için kredi açtık. 582 adet “Taşınmaz Kültür Varlığı”nın restorasyonu tamamlanarak, İdaremizce Geçici Kabulü gerçekleştirildi” dedi.

PROJENİN YÜZDE 70’İNE DESTEK

Bugüne kadar 582 restorasyon projesi için yaklaşık 78 milyon 663 bin lira destek verdiklerini söyleyen Turan, “Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70’ine kadar ve en fazla 170 bin lira olmak üzere kredi kullandıracağız. Restorasyon kredisi için yapılacak müracaatlarda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulları tarafından alınmış tescil kararının ve onaylı rölöve ve restorasyon projelerinin bulunması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

759 ESERE DESTEK

13 yılda 759 kültür varlığına kredi desteği verdiklerini belirten Turan, “TOKİ olarak özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan, korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerekli şartların sağlanması halinde kredi sağlıyoruz. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında restorasyon kredisi uygulaması başlattık. İdare olarak 13 yılda 759 kültür varlığına kredi desteği verdik. Bunlardan 582 taşınmaz kültür varlığının restorasyonu tamamlanarak idaremiz tarafından geçici kabulü gerçekleştirildi” diye konuştu.

ÖNCELİK KENT DOKUSU

Kent dokusunun iyileştirilmesine öncelik verdiklerini belirten Turan, şunları söyledi:

“Kredilerde özellikle tarihi kent dokularının iyileştirilmesine yönelik olan ve yerel yönetimlerin öncülüğündeki tüm müracaatlara kredi verilecek. Bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının; mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı göz önünde bulundurulacak. Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin; yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklı hale getirilmesi ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunluluğu bulunuyor.”

TOKİ’ye bu yıl 2018 yılı için başvuruda bulunan projeler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Burdur, Eskişehir, Bartın, Kocaeli, Muğla, Hatay, Ordu, Edirne, Diyarbakır, Kastamonu, Şanlıurfa illerinde; Safranbolu, Bergama, Taraklı, Hopa, Ayvalık, Marmaris, Milas, Menteşe, Fethiye, Tire, Talas, Ula, Mudanya, Mudurnu, Bodrum, Gemlik, Sivrihisar, Beypazarı Mudurnu, Taraklı, Hopa ve Gömeç ilçelerinde bulunuyor.

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