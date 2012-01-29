'TOKİ'de otur, evliliğin daim olsun!'

T24 - Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'un yaptırdığı bir araştırmaya dayanarak TOKİ konutlarında 2 yılda sadece 1 boşanma yaşandığı, kentsel dönüşüm yapılmayan bölgede ise 17 boşanma yaşandığını tespit etti.



Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'un, TOKİ'nin gecekondu dönüşümü gerçekleştirdiği Üçler Mahallesi ile dönüşümün zorunlu olduğunu düşündüğü Bayrampaşa Mahallesi üzerine yaptırdığı araştırmanın ilginç sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, TOKİ'ye bir mektup göndererek, iki kurumun yürüttüğü "Üçler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nden son derece olumlu sonuçlar aldıklarını ifade ederek teşekkür etti.



Bozkuş, mektubunda, söz konusu projenin vatandaşlara kazandırdıklarını rakamlarla ortaya koyarak, şehrin başka mahallelerinde de kentsel dönüşümün acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.



Üçler Mahallesi eski sakinlerinin ikamet ettiği Digor Yolu'ndaki toplu konut alanı ile kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilmesi gereken Bayrampaşa Mahallesi'nin karşılaştırıldığı bir araştırmaya yer veren mektubunda tespitlerde bulunan Bozkuş, Digor Yolu'nda inşa edilen konutlara yerleşen Üçler Mahallesi eski sakinlerinin, sosyal açıdan oldukça iyi bir noktaya geldiklerine dikkati çekti.



Nevzat Bozkuş, bunun sonucu olarak, kentsel dönüşüm projelerinin etnikmilliyetçiliğe dayanan bölücü senaryoların da önüne geçerek, devlete aidiyet hissini de arttırdığına vurgu yaptı.

"Adli vakalar azaldı"



Digor Yolu TOKİ konutlarında ikamet edenlerle, Bayrampaşa Mahallesi sakinlerinin aynı gelir grubundan olduğuna ancak ortaya çıkan sonuçların farklı olduğuna dikkati çeken Bozkuş'un, değerlendirmeleri şöyle:



"Digor Yolu TOKİ konutlarında 2 yılda sadece 1 boşanma yaşanırken, Bayrampaşa Mahallesi'nde 17 çift boşandı. Emniyet Müdürlüğüne intikal eden suç oranı Digor Yolu TOKİ konutlarında 5, Bayrampaşa Mahallesi'nde 166 oldu.



Toplu konut alanındaki öğrencilerin başarısı Bayrampaşa Mahallesi'ndeki öğrencilere kıyasla daha yüksek. TOKİ konutlarına yerleşen 3 aile, çocuklarını Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan alırken Bayrampaşa Mahallesi'nde ise 8 çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.



Enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili olarak Digor Yolu TOKİ konutlarında yaşayanların Devlet Hastanesine müracaatı ile Bayrampaşa Mahallesi sakinlerinin müracaatları arasında yüzde 200 fark bulunuyor. Digor Yolu TOKİ konutlarında yaşayan çocukların ve gençlerin özgüvenleri ve devlete bakış açısı ile Bayrampaşa Mahallesi'ndeki akranlarının özgüvenleri ve devlete bakışı arasında küçümsenmeyecek ölçüde farklılık var."

Kentsel dönüşüm bölücü senaryolara set olacak



Mektupta, kendini ezik ve itilmiş hisseden insanların yaşadığı yerlerde terörün bütün unsurlarının zemin aradığını belirten Belediye Başkanı Bozkuş, asgari geçim standartlarının altında yaşayan bölge halkına dönüşüm projeleriyle altyapısı sağlam modern yaşam alanları sunularak halkın devlete olan aidiyet hissinin artacağını, bunun da ülkede tezgahlanmaya çalışılan etnik milliyetçilik senaryolarına karşı bir set olacağını kaydetti.



Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde de kentsel dönüşüm yapmak istediklerinin altını çizen Bozkuş, mektubunda, "Projenin başlatılması için yapılan tapu devir işlemlerinde yüzde 80 seviyesine ulaştık. Bu rakam Türkiye geneli dikkate alındığında çok iyi bir oran. Bu mahallelerde ikamet edenlerin kendi imkanlarıyla ev sahibi olması çok mümkün değil. Bu yüzden, devlet olarak gerekli kolaylığın tanınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümle 150 milyon lira tasarruf



Mektupta, Kars'ın 23 mahallesinin 9'unda acil olarak kentsel dönüşüm yapmak istediklerine değinen Kars Belediye Başkanı Bozkuş, daha önce yapılan "Üçler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin şehirde iyi bir intiba bıraktığını, Bayrampaşa ve Atatürk mahalleleri sakinlerinin, altyapı hizmetlerini eksiksiz alabilecekleri ve iyi yaşam koşullarına sahip olacakları için kentsel dönüşümü ısrarla istediklerini öne sürdü.



Kentsel dönüşümün altyapı ve hizmet maliyetlerini azaltacağını da savunan Bozkuş, mektupta şunları kaydetti:



"Kentsel dönüşüm projesi sadece vatandaş için değil belediye açısından da vazgeçilmezdir. Çünkü kentsel dönüşüm yapmak istediğimiz 9 mahallemiz 6 milyon metrekare alana yayılmış ve yatay yerleşimlidir. Bu mahallelerde 25 bin 200 kişi ikamet ediyor ve dönüşüm kapsamında yıkılması gereken konut sayısı 7 bin 100'dür.



Yatay yerleşimde bu mahalleler için sadece altyapı yatırımlarının maliyeti 500 milyon lira tutuyor. Kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilirse bu mahalleleri 2 milyon metrekarede toplayabiliyoruz. Yapılacak kentsel dönüşümle belediyemizin hizmet alanı 3 kat küçülecek, şimdikine oranla mevcut imkanlarla daha etkin hizmet verilebilecektir. Dönüşüm sonrasındaki dikey yerleşimde altyapı ve konutların inşası dahil olmak üzere bütün yatırımların maliyeti 350 milyon lira tutuyor. Bu durumda 150 milyon lira devletin kasasında kaldığı gibi 4 milyon metrekare alan kazanıyoruz."